В Филимонковском районе Москвы построят культурно-досуговый комплекс

Победитель онлайн-аукциона построит на выигранном участке в Филимонковском районе Москвы культурно-досуговый комплекс, сообщила руководитель департамента городского имущества столицы Екатерина Соловьева. Развитие электронных сервисов для предпринимателей отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
«Комплекс появится по адресу: поселок Птичное, Лесная улица, земельный участок № 3. В здании площадью 2,3 тысячи квадратных метров можно будет разместить точки общепита, места для занятий спортом, а также площадки для проведения развлекательных мероприятий. Строительство комплекса позволит создать рабочие места и предоставить жителям района новые возможности для проведения досуга», — рассказала Екатерина Соловьева.
Договор аренды земельного участка будет действовать почти 5 лет. За это время инвестору необходимо возвести здание комплекса и ввести его в эксплуатацию. Напомним, что вся информация об объектах, выставляемых на торги, правилах проведения аукционов и необходимых документах размещена на инвестиционном портале Москвы.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.