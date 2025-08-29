Ялту избавили от пяти самостроев

После этого судебный пристав-исполнитель наложил запрет на регистрацию домов под снос и ограничил выезд ялтинцев из России. Также их неоднократно штрафовали за неисполнение требований суда. Тем не менее, и эти меры также никак не повлияли на собственников самостроев.