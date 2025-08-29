Ялту избавили от пяти самостроев

В Ялте пятеро местных жителей, не имея соответствующих разрешительных документов, построили жилые дома на земельных участках, принадлежащих государству. Самовольно возведенные дома были демонтированы под контролем судебных приставов.
После возведения построек администрация города обратилась с исками в суд. По решению суда ответчикам предписали демонтировать и снести незаконно возведенные объекты. Однако владельцы построек отказались идти навстречу государству.
После этого судебный пристав-исполнитель наложил запрет на регистрацию домов под снос и ограничил выезд ялтинцев из России. Также их неоднократно штрафовали за неисполнение требований суда. Тем не менее, и эти меры также никак не повлияли на собственников самостроев.
Администрации пришлось самостоятельно привлекать строительную компанию для демонтажа самовольных построек. Расходы, связанные с этим процессом, будут взысканы с владельцев домов в принудительном порядке.