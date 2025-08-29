Ричмонд
Средняя высота новостроек в России за 10 лет выросла до 19 этажей

Особенно заметна динамика в Москве, где средняя этажность строящегося жилья превысила 31 этаж. В тройке регионов с самыми высокими домами также оказались Свердловская область с 22,9 этажа и Ингушетия с 22,4 этажа.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Многоэтажки
Источник: Image by Freepik

За 10 лет российские новостройки прибавили в среднем почти четыре этажа. В 2015 году новые дома возводились в среднем на уровне 15,5 этажа, а к 2025-му показатель достиг 19,3. Данными поделились с РБК.

Среди федеральных субъектов есть и явные лидеры по темпам роста. С 2015 года в Москве средняя высота домов увеличилась почти на 12 этажей. В Астраханской области и Ингушетии показатель подрос примерно на восемь этажей, в Башкирии — на 7,5. Нижегородская область прибавила около семи этажей, Самарская область и Камчатка — более шести.

В то же время около 13% субъектов показали снижение этажности. В большинстве случаев речь идет о сокращении не более чем на один этаж. Однако в Санкт-Петербурге снижение оказалось более выраженным: средняя высота новостроек уменьшилась более чем на четыре этажа, составив 14,8. В Ленинградской области показатель упал на два этажа — до 14,5.

По сведениям сервиса bnMAP.pro, в 2025 году самой высотной локацией столицы стала Котловка: в этом районе средняя этажность новостроек составляет 43 уровня.

На второй позиции находится Проспект Вернадского со средним показателем 37 этажей. Замыкает тройку лидеров Войковский район, где средняя высота жилых корпусов достигает 35 этажей.

Эксперты отмечают, что рост этажности связан с уплотнением застройки и потребностью в жилье в крупных городах. Высотные проекты позволяют эффективнее использовать ограниченные городские территории, но при этом усиливают нагрузку на инфраструктуру и транспорт.