Средняя высота новостроек в России за 10 лет выросла до 19 этажей

За 10 лет российские новостройки прибавили в среднем почти четыре этажа. В 2015 году новые дома возводились в среднем на уровне 15,5 этажа, а к 2025-му показатель достиг 19,3. Данными поделились с РБК.
Среди федеральных субъектов есть и явные лидеры по темпам роста. С 2015 года в Москве средняя высота домов увеличилась почти на 12 этажей. В Астраханской области и Ингушетии показатель подрос примерно на восемь этажей, в Башкирии — на 7,5. Нижегородская область прибавила около семи этажей, Самарская область и Камчатка — более шести.
В то же время около 13% субъектов показали снижение этажности. В большинстве случаев речь идет о сокращении не более чем на один этаж. Однако в Санкт-Петербурге снижение оказалось более выраженным: средняя высота новостроек уменьшилась более чем на четыре этажа, составив 14,8. В Ленинградской области показатель упал на два этажа — до 14,5.
На второй позиции находится Проспект Вернадского со средним показателем 37 этажей. Замыкает тройку лидеров Войковский район, где средняя высота жилых корпусов достигает 35 этажей.
Эксперты отмечают, что рост этажности связан с уплотнением застройки и потребностью в жилье в крупных городах. Высотные проекты позволяют эффективнее использовать ограниченные городские территории, но при этом усиливают нагрузку на инфраструктуру и транспорт.