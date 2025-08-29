В Ракитянском районе Белгородской области прошла акция «Вода России»

Около 15 км береговых линий расчистили в Ракитянском районе Белгородской области во время акции «Вода России», которую проводят в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации муниципалитета.
В частности, в порядок привели территории прудов в балке Малинов Яр, Юсуповском парке, селе Дмитриевка. Кроме того, были расчищены набережная в поселке Ракитное, береговая линия реки Пены, рекреационная зона в селе Трефиловка и другие пространства, предназначенные для отдыха у воды. Участниками акции стали свыше 280 человек. Они собрали более 15 кубометров бытового мусора: пластиковых бутылок, целлофановых пакетов и одноразовой посуды.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.