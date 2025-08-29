Смесь зайца, оленя и морской свинки: в красноярском зоопарке показали необычного зверька

Это экзотические животные, занимающие четвертое место в мире среди самых крупных грызунов. Эти уроженцы аргентинских памп, внешне напоминающие помесь зайца, оленя и морской свинки, могут достигать веса 16 килограммов. Они способны прыгать на высоту до 2 метров благодаря мощным задним конечностям, ведут моногамный образ жизни, создавая пары на всю жизнь, а также обладают уникальной системой коммуникации с помощью меток мочой. Детеныши начинают пастись уже через 24 часа после рождения.