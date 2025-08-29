Смесь зайца, оленя и морской свинки: в красноярском зоопарке показали необычного зверька

В красноярском парке «Роев ручей» живут редкие патагонские мары — четвертые по величине грызуны планеты. Их фотографиями поделились в соцсетях зоопарка.
Это экзотические животные, занимающие четвертое место в мире среди самых крупных грызунов. Эти уроженцы аргентинских памп, внешне напоминающие помесь зайца, оленя и морской свинки, могут достигать веса 16 килограммов. Они способны прыгать на высоту до 2 метров благодаря мощным задним конечностям, ведут моногамный образ жизни, создавая пары на всю жизнь, а также обладают уникальной системой коммуникации с помощью меток мочой. Детеныши начинают пастись уже через 24 часа после рождения.
В дикой природе мары находятся под угрозой исчезновения — их популяция сократилась из-за охоты и разрушения естественной среды обитания. Исторически они населяли территории от центральной Аргентины до Огненной Земли, но сейчас во многих регионах полностью исчезли.
Красноярские зоологи создали для редких животных специальные условия, максимально приближенные к их естественной среде обитания в патагонских степях. Посетители парка могут наблюдать за уникальными грызунами, которые отличаются сложным социальным поведением и необычными повадками.