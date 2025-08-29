Боец Сергей Никульшеев из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Сергей Никульшеев из Эхирит-Булагатского района. Об этом сообщает мэр района Геннадий Осодоев.
Боец родился в многодетной семье в деревне Тотохон. В 2006 году пошел в Шохтойскую школу, в старших классах учился в Корсукской средней школе. После окончания девяти классов поступил в Иркутский техникум экономики и права. Хотел стать юристом, однако по семейным обстоятельствам так и не получил диплом.
— В ноябре 2019 года был призван в ряды Российской армии. Службу проходил в Хабаровске в военной части № 16788 водителем. В ноябре 2020 года был демобилизован в звании ефрейтора, — пишет в сети Геннадий Осодоев.
Сергей Никульшеев был трудолюбив — никогда не уклонялся от обязанностей, всегда приходил на помощь родителям. «За ленточку» отправился в 2022 году, подписав контракт. Погиб при выполнении боевого задания.
