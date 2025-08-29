Боец Сергей Никульшеев из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Боец родился в многодетной семье в деревне Тотохон. В 2006 году пошел в Шохтойскую школу, в старших классах учился в Корсукской средней школе. После окончания девяти классов поступил в Иркутский техникум экономики и права. Хотел стать юристом, однако по семейным обстоятельствам так и не получил диплом.