Правила проверки водителей на алкоголь изменятся в Ростовской области

Медосвидетельствование включает несколько обязательных этапов. Сначала проводится осмотр врачом или фельдшером. Затем следует проверка выдыхаемого воздуха на алкоголь. После этого определяется наличие психоактивных веществ в моче. При необходимости проводится исследование уровня этих веществ в крови или моче. Все процедуры, кроме химико-токсикологических исследований, выполняются в лицензированных медицинских организациях.