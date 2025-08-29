Правила проверки водителей на алкоголь изменятся в Ростовской области

В Ростовской области изменятся правила проверки водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Об этом говорится в приказе Минздрава РФ от 29 апреля 2025 года.
Медосвидетельствование включает несколько обязательных этапов. Сначала проводится осмотр врачом или фельдшером. Затем следует проверка выдыхаемого воздуха на алкоголь. После этого определяется наличие психоактивных веществ в моче. При необходимости проводится исследование уровня этих веществ в крови или моче. Все процедуры, кроме химико-токсикологических исследований, выполняются в лицензированных медицинских организациях.
Основаниями для направления на освидетельствование являются несколько признаков: запах алкоголя изо рта, неустойчивая поза, шаткая походка, нарушение речи или резкое изменение цвета кожи лица.
Для проведения процедуры требуется документ, удостоверяющий личность. При его отсутствии используются данные протокола о направлении на освидетельствование.
Процедура начинается с исследования выдыхаемого воздуха. Затем проводится медосмотр для выявления клинических признаков опьянения. Результаты измерения концентрации алкоголя указываются в миллиграммах на литр воздуха. Положительным результатом считается превышение показателя 0,16 мг/л.
При положительном результате первое исследование воздуха повторяют через 15−25 минут. Если результат первого теста отрицательный, повторное исследование не проводится.
Также уточнен порядок сдачи анализов: водителю дается получаса для предоставления образца мочи после направления на исследование. Если уложиться в это время не удастся, придется сдавать кровь.
Подпишись на нас в Telegram.