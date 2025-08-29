В восточных районах Башкирии ожидаются заморозки на почве до −1°

По данным БашУГМС, в восточных районах Башкирии в ближайшее время ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе от 0 до −1°. Ночью температура воздуха составит от +4 до +9°, днем от +15 до +20°. Ветер западный, северо-западный 3−8 м/с.