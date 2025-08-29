Семь омичей временно лишились автомобилей из-за просроченных долгов

Судебные приставы совместно с госавтоинспекторами осуществляли проверку водителей на наличие различного вида задолженностей, в том числе по административным штрафам ГИБДД. Рекордсменкой по имеющимся долгам стала омичка, пойманная за рулем автомобиля Kia Sorento — ее задолженность перед ресурсоснабжающими организациями и банками составила 1 379 000 рублей. Всего за время проведения рейда проверку прошли более ста омских автомобилистов. Семь принадлежавших должникам автомобилей подверглись аресту.