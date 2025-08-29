Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семь омичей временно лишились автомобилей из-за просроченных долгов

Автомобили злостных неплательщиков штрафов арестовали в ходе совместного рейда судебных приставов и инспекторов ГИБДД.

Источник: Комсомольская правда

Мероприятие по изъятию автомобилей у омских должников прошло 27 августа на улице Богдана Хмельницкого, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Омской области.

Судебные приставы совместно с госавтоинспекторами осуществляли проверку водителей на наличие различного вида задолженностей, в том числе по административным штрафам ГИБДД. Рекордсменкой по имеющимся долгам стала омичка, пойманная за рулем автомобиля Kia Sorento — ее задолженность перед ресурсоснабжающими организациями и банками составила 1 379 000 рублей. Всего за время проведения рейда проверку прошли более ста омских автомобилистов. Семь принадлежавших должникам автомобилей подверглись аресту.