По ряду улиц в Казани 30 и 31 августа ограничат движение транспорта

В связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню города и РТ по ряду улиц в Казани ограничат движение транспорта.
Так, с 21:00 29 августа до 5:00 31 августа ограничение введут на следующих участках дороги:
пл. Тысячелетия, от ул. Ташаяк до ул. Батурина;
ул. Лево-Булачная, от ул. Чернышевского до пл. Тысячелетия;
ул. Право-Булачная, от ул. Чернышевского до пл. Тысячелетия;
ул. Ташаяк, от ул. Московской до ул. Право-Булачной;
ул. Профсоюзная, от ул. Чернышевского до ул. Баумана;
ул. Баумана, от ул. Профсоюзной до ул. Кремлевская набережная;
спуск от пл. Первого Мая до ул. Баумана;
проезд между цирком и центральным стадионом.
с 7:00 30 августа до 18:00 31 августа ограничения введут на следующих участках дороги:
ул. Батурина, на участке от ул. Большой Красной до ул. Кремлевская набережная (в обоих направлениях);
съезд с пл. Тысячелетия на ул. Батурина.
С 23:00 31 августа до 5:00 1 сентября ограничат передвижение транспорта по площади Тысячелетия, на участке от ул. Ташаяк до ул. Батурина.
Также с 23:00 22 августа до 23:00 2 сентября будет закрыта парковка у Центрального стадиона, местный проезд вблизи сквера Асгата Галимзянова.
Также 30 августа акватория реки Казанки будет недоступна для движения маломерных судов.
Напомним, в день города и республики в Казани продлят работу общественного транспорта до 23:30, а после праздничного салюта для горожан организуют спецаподачу 44 автобусов на 21 маршруте.