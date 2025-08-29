В новосибирских школах ограничили продолжительность учебного дня

Кроме того, для снижения нагрузки на учащихся установлены четкие нормы времени на выполнение домашних заданий. Так, первоклассники должны тратить на уроки не более часа в день, ученики 2−3 классов — полтора часа, а в четвертом классе — до двух часов. Все задания должны быть объявлены на уроке и продублированы в электронном дневнике до конца учебного дня.