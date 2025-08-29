Ричмонд
Врач назвала продукты, которые помогут печени работать лучше

Врач-диетолог и гепатолог Нурия Дианова рассказала «Газете.RU», что для поддержания здоровья органа важно включать в меню определенные блюда, которые способствуют защите клеток и улучшают обменные процессы.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Женщина с короткими белыми волосами и в голубой футболке сидит на диване и держится руками в области печени
Источник: Freepik.com/CC0

Одним из самых доступных и полезных продуктов для печени специалист назвала творог. Он богат аминокислотой метионин, которая препятствует накоплению жира в печени. Для заметного эффекта достаточно употреблять не менее 50 граммов продукта ежедневно, но врач рекомендует есть больше. При этом оптимальной считается жирность творога от двух до семи процентов. А если он используется для приготовления сырников, лучше выбирать обезжиренный или с минимальной жирностью — до двух процентов.

Однако творог не единственный источник метионина. Эта аминокислота содержится и в овсе. Поэтому Дианова советует завтракать овсянкой, мюсли или гранолой. Такой завтрак не только питательный, но и помогает печени работать эффективнее.

В рацион можно включить и натуральные добавки. Например, урбеч из семян расторопши.

В этих семенах содержится вещество силимарин, которое улучшает работу желчевыводящих путей и защищает клетки печени от повреждений. Это особенно важно для людей, чей организм подвергается регулярным нагрузкам — от неправильного питания до приема медикаментов.

Помимо этого, полезным дополнением диетолог назвала отвар шиповника. Он помогает при гепатите, циррозе и холецистите, а также может применяться в качестве профилактического средства. Такой напиток улучшает общее самочувствие и поддерживает работу печени в сезон повышенных нагрузок.

Еще одно блюдо, о котором часто забывают, — запеченные яблоки. По словам Диановой, этот продукт недооценен, но он подходит как для людей с заболеваниями печени, так и для тех, кто просто хочет снизить нагрузку на орган и укрепить здоровье.

Таким образом, даже простые продукты: творог, овсянка, расторопша, отвар шиповника и печеные яблоки — могут сыграть ключевую роль в профилактике заболеваний печени. Врач подчеркивает: включать их в рацион стоит не только тем, кто уже имеет проблемы со здоровьем, но и всем, кто хочет сохранить печень в хорошем состоянии.