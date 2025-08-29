Врач назвала продукты, которые помогут печени работать лучше

Одним из самых доступных и полезных продуктов для печени специалист назвала творог. Он богат аминокислотой метионин, которая препятствует накоплению жира в печени. Для заметного эффекта достаточно употреблять не менее 50 граммов продукта ежедневно, но врач рекомендует есть больше. При этом оптимальной считается жирность творога от двух до семи процентов. А если он используется для приготовления сырников, лучше выбирать обезжиренный или с минимальной жирностью — до двух процентов.