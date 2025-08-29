«Споры находят в мясе, рыбе, овощах, воде». Минздрав предупредил белорусов о случаях смертельной болезни — ботулизма

Министерство здравоохранения предупредило о случаях ботулизма в Беларуси. Подробнее сообщил Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
В ведомстве отметили, что с января 2025-го в Беларуси ботулизм диагностировали у восьми человек. Годом ранее в стране было 14 пациентов с ботулизмом, один из которых скончался.
— С начала года ботулизмом заболели восемь человек: в Гомельской, Гродненской и Минской областях по два человека, в Витебской области и Минске — по одному человеку, — прокомментировали в центре.
Отмечается, что ботулизм является тяжелым заболеванием, которое вызывает Клостридия ботулизма (Clostridium botulinum). Данный токсин поражает центральную нервную систему человека и, если вовремя не обратиться к врачу, приводит к летальному исходу.
Споры смертельного заболевания в организм человека, преимущественно, проникают из домашних продуктов: рыбы, консервированных грибов, овощных и мясных консервов, домашних колбас, тушенок и солений. В природе споры ботулизма находят в воде и почве, откуда они проникают в продукты.
— Ботулизмом зачастую заражаются, употребив герметически закрытые домашние консервы, соления и копчености, когда при приготовлении в толщу продукта не проникает воздух и создаются благоприятные условия для сохранения болезнетворного возбудителя, — отмечают специалисты.
Внешний вид, вкус и запах продуктов с ботулизмом не меняется. И не обязательно, чтобы консервные банки были «вздуты».
Чтобы не заразиться нельзя покупать консервы на рынке или на улице. Также нельзя есть консервацию с признаками порчи, гнили, замутнения и т.д. А храниться домашние консервы могут только в холодильнике или в погребе.
— К ботулиническому токсину особенно чувствительны дети, поэтому домашние консервы детям можно давать только после предварительной тепловой обработки, — подчеркнули эпидемиологи.
Инкубационный период заболевания обычно — около 6 — 30 часов, но может колебаться от 2 часов до двух недель. Заболевание начинается остро с недомогания, общей слабости, головной боли. Возможны жжение в желудке, тошнота, рвота, диарея. Далее симптомы усиливаются, переходя в неврологию: расстройство зрения, паралич мягкого неба, языка, глотки, гортани, расстройство речи, нарушение акта глотания.
— При появлении первых же симптомов нужно срочно обратиться за медпомощью, сообщив врачу, что вы ели консервы, — подчеркнули в центре.
