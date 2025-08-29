Над Новосибирском зафиксировали необычные траектории пассажирских самолетов

Пользователи Flightradar24 заметили в небе над Новосибирской областью странные зигзаги двух пассажирских лайнеров.
В небе над Новосибирском зафиксированы необычные манёвры пассажирских самолётов, сообщает Om1 Новосибирск.
Зигзагообразные линии на карте оставили два борта: CES5014 авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс Милан — Сиань, и AFL1562 «Аэрофлoта», следовавший маршрутом Москва — Иркутск.
Несмотря на непривычные траектории, оба самолёта продолжали полёт в штатном режиме и вскоре вышли на курс к пунктам назначения. Манёвры вызвали оживлённое обсуждение среди пользователей, наблюдавших за их движением в реальном времени.