«И снова здравствуйте!»: в Омске на маршруты возвращаются не ходившие летом автобусы

«С 1 сентября возобновляют работу пять автобусных маршрутов — № 28, 32, 96, 107 и 108. В летний период они временно не курсировали по городу из-за снижения пассажиропотока. Автобусы № 28 и 96 получат новые траектории движения. А 32-й маршрут будет работать по старой схеме — от ул. Бархатовой до железнодорожного вокзала. Как и автобусы № 107 (Чкаловский поселок — МСЧ № 9) и 108 (Ул. Сали Катыка — железнодорожная больница), которые обеспечат подвоз школьников из учреждений, закрытых на капитальный ремонт», — говорится в сообщении градоначальника.