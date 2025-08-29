Россиянам назвали витамины, которых чаще не хватает осенью

Йод остается еще одной распространенной проблемой: его нехватка обнаружена у восьми процентов обследованных. Недостаток этого микроэлемента негативно отражается на работе щитовидной железы. Врачи напоминают, что именно йод участвует в выработке гормонов, регулирующих обмен веществ, уровень энергии и когнитивные функции. Дефицит может привести к гипотиреозу, который сопровождается апатией, набором веса, нарушением памяти, а у женщин — сбоями менструального цикла.