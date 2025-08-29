Ричмонд
Россиянам назвали витамины, которых чаще не хватает осенью

Осенью врачи рекомендуют особенно внимательно следить за питанием и уровнем микроэлементов, от которых напрямую зависят работа иммунной системы и общее самочувствие.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Девушка спрятала лицо под осенними листьями, виднеются только глаза
Источник: unsplash

По сведениям лаборатории «Гемотест», которыми поделились «Известия», за первые восемь месяцев 2025 года у пяти процентов обследованных выявили низкий уровень сывороточного железа. Еще у 18,5% — зафиксировали недостаток ферритина, а у 16% — трансферрина, белка, отвечающего за транспортировку железа. Такие показатели повышают вероятность развития железодефицитной анемии.

Железо играет ключевую роль в работе организма: оно необходимо для синтеза гемоглобина, который обеспечивает доставку кислорода к тканям и органам. Нехватка железа сопровождается слабостью, сонливостью, одышкой, головокружением и снижением работоспособности. Осенью эти проявления становятся особенно заметными из-за увеличения нагрузки на иммунитет и центральную нервную систему.

Эксперты напоминают, что основными источниками железа остаются красное мясо и субпродукты. Для восполнения йода, еще одного критически важного микроэлемента, полезны морепродукты, рыба и яичный желток. А дефицит цинка, который нередко фиксируют у россиян, можно скорректировать с помощью печени, устриц и какао.

Йод остается еще одной распространенной проблемой: его нехватка обнаружена у восьми процентов обследованных. Недостаток этого микроэлемента негативно отражается на работе щитовидной железы. Врачи напоминают, что именно йод участвует в выработке гормонов, регулирующих обмен веществ, уровень энергии и когнитивные функции. Дефицит может привести к гипотиреозу, который сопровождается апатией, набором веса, нарушением памяти, а у женщин — сбоями менструального цикла.

Не менее тревожная ситуация с уровнем цинка: у каждого третьего пациента «Гемотеста» выявлен его недостаток. Этот микроэлемент отвечает за иммунитет, способствует заживлению ран и защищает клетки от повреждения. При его дефиците организм становится более уязвимым к простудным заболеваниям, которые в осенний период распространяются особенно активно.

При этом эксперты подчеркивают, что восполнять дефициты можно не только с помощью аптечных препаратов, но и за счет сезонных продуктов.

Осенний урожай богат витаминами и антиоксидантами. Яблоки, груши, тыквы, орехи и виноград помогают укрепить иммунитет, улучшают пищеварение и насыщают организм клетчаткой. Кроме того, сезонные фрукты и овощи обычно содержат меньше консервантов и обладают более низким углеродным следом, чем импортные аналоги.