Боксер из Бурятии стал трехкратным чемпионом России

«Победа Баира Батлаева — это большое достижение для Бурятии и всей России. Его успехи — результат колоссальной работы, силы характера и самоотдачи, а также высокого профессионализма тренеров. Баир в третий раз доказал, что школа бокса нашей республики входит в число лучших в стране. Мы гордимся его победой и верим в дальнейшие успехи на международной арене», — подчеркнул министр спорта республики Иван Козырев.