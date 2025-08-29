Боксер из Бурятии стал трехкратным чемпионом России

Баир Батлаев из Бурятии победил на чемпионате России по боксу среди мужчин, который проходил с 15 по 22 августа в Екатеринбурге в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Это уже третье подобное достижение в карьере атлета, сообщили в министерстве спорта республики.
Баир состязался в весовой категории до 51 кг. В финальном поединке он победил Расула Салиева из Дагестана.
«Победа Баира Батлаева — это большое достижение для Бурятии и всей России. Его успехи — результат колоссальной работы, силы характера и самоотдачи, а также высокого профессионализма тренеров. Баир в третий раз доказал, что школа бокса нашей республики входит в число лучших в стране. Мы гордимся его победой и верим в дальнейшие успехи на международной арене», — подчеркнул министр спорта республики Иван Козырев.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.