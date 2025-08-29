В Уфе ограничат движение на улице Правды

Из-за проведения на выходных сельскохозяйственных ярмарок в Дёмском районе Уфы вводятся временные ограничения движения транспорта. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, перекрытие участка улицы Правды запланировано на 30 августа, а также на 6, 13, 20 и 27 сентября.
Ограничения будут действовать с семи часов утра до четырех часов дня. Движение перекроют на отрезке от Новороссийской до Таллинской улицы, хотя в отдельных случаях зона ограничения может сокращаться до улицы Ухтомского.
В период проведения ярмарок изменится схема движения общественного транспорта, что потребует от горожан заблаговременно скорректировать свои маршруты.
