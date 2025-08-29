В Апастовском районе Татарстана отремонтировали кадровый центр

Специалисты обновили системы отопления и освещения, а также мебель и навигацию. Кроме того, там смонтировали кондиционеры и обустроили кухонную зону. Также для сотрудников оборудовали современные рабочие места. А для комфорта посетителей создали зону ожидания и детский уголок. Еще в учреждении установили камеры видеонаблюдения.