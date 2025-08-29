В Апастовском районе Татарстана отремонтировали кадровый центр

Капитальный ремонт в кадровом центре Апастовского муниципального района Республики Татарстан провели в соответствии с задачами национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в исполнительном комитете района.
Специалисты обновили системы отопления и освещения, а также мебель и навигацию. Кроме того, там смонтировали кондиционеры и обустроили кухонную зону. Также для сотрудников оборудовали современные рабочие места. А для комфорта посетителей создали зону ожидания и детский уголок. Еще в учреждении установили камеры видеонаблюдения.
В кадровом центре созданы все условия для проведения консультаций и встреч с потенциальными работодателями и соискателями. Специалисты помогут обратившимся в поиске работы и при необходимости окажут им поддержку в открытии собственного бизнеса.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.