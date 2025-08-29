Для контроля распространения борщевика предложили внедрить цифровую систему

ТУЛА, 29 августа. /ТАСС/. Участники проходившего в Туле мероприятия-спутника V Конгресса молодых ученых, предложили применять системный подход для борьбы с борщевиком Сосновского, в том числе разработать цифровую платформу для контроля над его распространением. Также ими выработано несколько возможных решений по переработке опасных отходов водоподготовки, фильтрации сточных вод и газовых выбросов с помощью композитных материалов, сообщила пресс-служба правительства Тульской области.
«Эксперты предложили системный подход: объединить организационные, профилактические и технологические меры. Для этого необходимо разработать комплексную программу борьбы с борщевиком и создать цифровую систему для контроля его распространения. Это поможет эффективно улучшить экологическую ситуацию и сохранить природные богатства Тульской области», — говорится в сообщении.
Отмечено, что успешное выполнение программы позволит Тульской области занять лидирующие позиции среди российских регионов по выполнению закона о инвазивных видах растений. «Это также поспособствует развитию научных и прикладных исследований в местных вузах», — добавили в пресс-службе.
Кроме того, ученые и инженеры решали задачу по переработке опасных отходов водоподготовки и предложили возможные направления исследований, одна из идей — с помощью промышленных технологий получать из отходов полезные продукты, которые можно использовать, например, в сельском хозяйстве, производстве стройматериалов. «В течение 3−5 лет возможно внедрение промышленных технологий с получением до шести видов продукции. На горизонте 7−10 лет речь идет уже о системах замкнутого цикла, которые фактически исключат сброс опасных концентратов в природу», — подчеркнули в пресс-службе.
Еще одна группа исследователей работала над вопросом улучшения экологической обстановки в Тульской области в части очистки с помощью новых композитов сточных вод и газовых смесей на предприятиях региона. По данным пресс-службы, акцент сделан на комплексные решения по принципам замкнутого цикла, которые возможно внедрить как в кратчайшие сроки, так в долгосрочной перспективе.
По словам председателя комитета Тульской области по науке и инноватике Антона Панкратова, тематика данных проектов актуальна для региона, а выработанные предложения будут способствовать формированию квалифицированного регионального заказа на дальнейшие исследования. «Мероприятия-спутники Конгресса молодых ученых наглядно демонстрируют, как наука непосредственно отвечает на запросы общества, помогая решать те проблемы, которые прежде всего волнуют жителей регионов. Надеюсь, полученные идеи будут воплощены в жизнь, а первые результаты мы увидим на главном событии этого года — юбилейном Конгрессе молодых ученых», — резюмировал заместитель директора департамента государственной политики в сфере научно-технологического развития Минобрнауки РФ Али Асадов.
О конгрессе.
Конгресс — крупнейшая площадка для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. Местами проведения мероприятий-спутников в 2025 году определены Краснодарский край, Тульская и Сахалинская области. В Тульской области участниками мероприятия стали около 100 представителей 25 регионов. В рамках мероприятия-спутника в Туле прошел образовательный семинар-форум «Историческая память о Великой Отечественной войне: сохранение и трансляция». На нем обсудили возможности использования пространств федеральных, региональных, школьных музеев в процессе преподавания истории войны. А авторский коллектив учебника по региональной истории обсудил с учителями и студентами концепцию преподавания учебного курса «История нашего края. Тульский край».
Сам Конгресс планируется провести в Научно-технологическом университете «Сириус» 26−28 ноября 2025 года, он является ключевым событием Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ.
Организаторами конгресса выступают Фонд Росконгресс, правительство РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий — АНО «Национальные приоритеты».