Для контроля распространения борщевика предложили внедрить цифровую систему

Кроме того, ученые и инженеры решали задачу по переработке опасных отходов водоподготовки и предложили возможные направления исследований, одна из идей — с помощью промышленных технологий получать из отходов полезные продукты, которые можно использовать, например, в сельском хозяйстве, производстве стройматериалов. «В течение 3−5 лет возможно внедрение промышленных технологий с получением до шести видов продукции. На горизонте 7−10 лет речь идет уже о системах замкнутого цикла, которые фактически исключат сброс опасных концентратов в природу», — подчеркнули в пресс-службе.