Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для контроля распространения борщевика предложили внедрить цифровую систему

Успешное выполнение программы позволит Тульской области занять лидирующие позиции среди российских регионов по выполнению закона о инвазивных видах растений.

ТУЛА, 29 августа. /ТАСС/. Участники проходившего в Туле мероприятия-спутника V Конгресса молодых ученых, предложили применять системный подход для борьбы с борщевиком Сосновского, в том числе разработать цифровую платформу для контроля над его распространением. Также ими выработано несколько возможных решений по переработке опасных отходов водоподготовки, фильтрации сточных вод и газовых выбросов с помощью композитных материалов, сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

«Эксперты предложили системный подход: объединить организационные, профилактические и технологические меры. Для этого необходимо разработать комплексную программу борьбы с борщевиком и создать цифровую систему для контроля его распространения. Это поможет эффективно улучшить экологическую ситуацию и сохранить природные богатства Тульской области», — говорится в сообщении.

Отмечено, что успешное выполнение программы позволит Тульской области занять лидирующие позиции среди российских регионов по выполнению закона о инвазивных видах растений. «Это также поспособствует развитию научных и прикладных исследований в местных вузах», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, ученые и инженеры решали задачу по переработке опасных отходов водоподготовки и предложили возможные направления исследований, одна из идей — с помощью промышленных технологий получать из отходов полезные продукты, которые можно использовать, например, в сельском хозяйстве, производстве стройматериалов. «В течение 3−5 лет возможно внедрение промышленных технологий с получением до шести видов продукции. На горизонте 7−10 лет речь идет уже о системах замкнутого цикла, которые фактически исключат сброс опасных концентратов в природу», — подчеркнули в пресс-службе.

Еще одна группа исследователей работала над вопросом улучшения экологической обстановки в Тульской области в части очистки с помощью новых композитов сточных вод и газовых смесей на предприятиях региона. По данным пресс-службы, акцент сделан на комплексные решения по принципам замкнутого цикла, которые возможно внедрить как в кратчайшие сроки, так в долгосрочной перспективе.

По словам председателя комитета Тульской области по науке и инноватике Антона Панкратова, тематика данных проектов актуальна для региона, а выработанные предложения будут способствовать формированию квалифицированного регионального заказа на дальнейшие исследования. «Мероприятия-спутники Конгресса молодых ученых наглядно демонстрируют, как наука непосредственно отвечает на запросы общества, помогая решать те проблемы, которые прежде всего волнуют жителей регионов. Надеюсь, полученные идеи будут воплощены в жизнь, а первые результаты мы увидим на главном событии этого года — юбилейном Конгрессе молодых ученых», — резюмировал заместитель директора департамента государственной политики в сфере научно-технологического развития Минобрнауки РФ Али Асадов.

О конгрессе.

Конгресс — крупнейшая площадка для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. Местами проведения мероприятий-спутников в 2025 году определены Краснодарский край, Тульская и Сахалинская области. В Тульской области участниками мероприятия стали около 100 представителей 25 регионов. В рамках мероприятия-спутника в Туле прошел образовательный семинар-форум «Историческая память о Великой Отечественной войне: сохранение и трансляция». На нем обсудили возможности использования пространств федеральных, региональных, школьных музеев в процессе преподавания истории войны. А авторский коллектив учебника по региональной истории обсудил с учителями и студентами концепцию преподавания учебного курса «История нашего края. Тульский край».

Сам Конгресс планируется провести в Научно-технологическом университете «Сириус» 26−28 ноября 2025 года, он является ключевым событием Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ.

Организаторами конгресса выступают Фонд Росконгресс, правительство РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий — АНО «Национальные приоритеты».