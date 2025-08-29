Производство куриного мяса в Красноярском крае выросло на 28% за пять лет

Сельскохозяйственные предприятия Красноярского края значительно увеличили объемы производства мяса птицы.
По данным регионального министерства сельского хозяйства, за период с 2019 по 2024 год выпуск продукции вырос с 20,3 до 30,1 тысячи тонн.
Рост производства на 28% стал возможен благодаря системной государственной поддержке отрасли. В 2024 году на развитие птицеводства из краевого бюджета было выделено 247,5 млн рублей, а в 2025 году финансирование увеличено до 268,7 млн рублей.
Субсидии позволяют производителям закупать современное оборудование, качественный племенной материал и строить новые животноводческие комплексы. Особое внимание уделяется модернизации предприятий агропромышленного комплекса.
Увеличение объемов производства куриного мяса способствует укреплению продовольственной безопасности региона и стабилизации цен на полках красноярских магазинов. Местная продукция пользуется спросом благодаря своему качеству и доступности.
В министерстве подчеркивают, что развитие птицеводства остается одним из приоритетных направлений аграрной политики Красноярского края. На ближайшие годы запланированы дополнительные меры поддержки отрасли, включая льготное кредитование и компенсацию части затрат на модернизацию производств.