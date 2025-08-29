Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Производство куриного мяса в Красноярском крае выросло на 28% за пять лет

Сельскохозяйственные предприятия Красноярского края значительно увеличили объемы производства мяса птицыПо данным регионального министерства сельского хозяйства, за период с 2019 по 2024 год выпуск продукции вырос с 20,3 до 30,1 тысячи тонн.

Сельскохозяйственные предприятия Красноярского края значительно увеличили объемы производства мяса птицы.

По данным регионального министерства сельского хозяйства, за период с 2019 по 2024 год выпуск продукции вырос с 20,3 до 30,1 тысячи тонн.

Рост производства на 28% стал возможен благодаря системной государственной поддержке отрасли. В 2024 году на развитие птицеводства из краевого бюджета было выделено 247,5 млн рублей, а в 2025 году финансирование увеличено до 268,7 млн рублей.

Субсидии позволяют производителям закупать современное оборудование, качественный племенной материал и строить новые животноводческие комплексы. Особое внимание уделяется модернизации предприятий агропромышленного комплекса.

Увеличение объемов производства куриного мяса способствует укреплению продовольственной безопасности региона и стабилизации цен на полках красноярских магазинов. Местная продукция пользуется спросом благодаря своему качеству и доступности.

В министерстве подчеркивают, что развитие птицеводства остается одним из приоритетных направлений аграрной политики Красноярского края. На ближайшие годы запланированы дополнительные меры поддержки отрасли, включая льготное кредитование и компенсацию части затрат на модернизацию производств.