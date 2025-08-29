Татьяна Буланова, «Хор Турецкого» и мотофестиваль «Два Кремля» — как Казань отметит День города и Республики

В эту субботу, 30 августа, Казань ярко и масштабно отметит День города и РТ. Праздничные мероприятия подготовлены во всех знаковых местах города. Специально для казанцев свои хиты исполнит Татьяна Буланова, «Хор Турецкого» представит со сцены мастерство многоголосья, на набережной озера Кабан развернется ежегодный фестиваль «Милли кием», а площадь перед Дворцом Земледельцев станет местом проведения всероссийского мотофестиваля. Портал KZN.RU составил подробную афишу мероприятий, которыми горожане и гости столицы можно разнообразить праздничный день.