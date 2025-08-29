Татьяна Буланова, «Хор Турецкого» и мотофестиваль «Два Кремля» — как Казань отметит День города и Республики

В эту субботу, 30 августа, Казань ярко и масштабно отметит День города и РТ. Праздничные мероприятия подготовлены во всех знаковых местах города. Специально для казанцев свои хиты исполнит Татьяна Буланова, «Хор Турецкого» представит со сцены мастерство многоголосья, на набережной озера Кабан развернется ежегодный фестиваль «Милли кием», а площадь перед Дворцом Земледельцев станет местом проведения всероссийского мотофестиваля. Портал KZN.RU составил подробную афишу мероприятий, которыми горожане и гости столицы можно разнообразить праздничный день.
Инклюзивные мастер-классы, экстрим-контесты и мотофестиваль
Праздничный День начнется в 9:30 со спортивного праздника по гребным видам спорта, который пройдет в акватории озера Нижний Кабан. Порядка 60 человек примут участие в заездах на каноэ, байдарках, сапах и каяках.
В экстрим-парке «УРАМ» в 10:00 развернется фестиваль уличной культуры. У казанцев будет отличная возможность увидеть экстрим-контесты, командный BMX, уличное искусство и граффити, а также услышать выступление молодых артистов.
Праздник двора, обновленного в рамках программы раиса РТ «Наш двор», в 11:00 соберет соседей и друзей для совместных игр и общения. Казанцев приглашают по адресу: ул. Дементьева, 3.
Параллельно, в 11:00 на площадке возле Дворца Земледельцев после встречи участников мотопарада откроется площадка международного мотофестиваля «Два Кремля». Для горожан и гостей города организуют показательные выступления по мотоджимхана, детские выступления на мотоциклах, а также выставки и интерактивные реконструкции времен Великой Отечественной войны. Мероприятие будет сопровождать выступление духового оркестра, живая музыка и диджей-сеты.
На территории перед ТГАТ им. Г. Камала в 11:00 казанцев приглашают присоединиться к фестивалю народного творчества «Играй, гармонь». Гости праздника смогут насладиться живой музыкой и традиционными танцами.
В это же время, в 11:00, в детском парке «Елмай» пройдет двухдневный семейный книжный фестиваль «Тау фест». Горожан ждут книжная ярмарка, встречи с писателями, путешественниками, создателями «Смешариков», лекторий, а также мастер-классы и настольные игры.
Открытие второй очереди инклюзивного бульвара по ул. Серова торжественного отпразднуют в 11:00. Гостей ждут детский экофестиваль «Твои зеленые привычки», организованный при поддержке «Казаньоргсинтеза», выступления группы «НеЗаМи», открытая тренировка по игре в боччу, занятия по русскому жестовому языку, посадка растений и мастер-классы.
Параллельно в акватории озера Нижний Кабан с 11:00 до 15:00 развернется чемпионат по гребле на лодках «Дракон». В нем примут участие 90 спортсменов-любителей.
Хиты Татьяны Булановой, конные скачки и оперный фестиваль
Во второй половине дня Казань погрузится в атмосферу национальной культуры, искусства и праздника.
В 12:00 на набережной озера Кабан развернется ежегодная городская традиция «Милли кием». В программе — этно-маркет, паблик-арт «Юл» от арт-группы «Замороженная конина», мастер-классы, пластический спектакль и выступление артистов. Казанцев и гостей города приглашают поддержать традиции и прийти на фестиваль в национальном костюме или с его элементами.
Чуть позже, на территории перед ТГАТ им. Г. Камала пройдет большой концерт ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля работающей молодежи «Наше время — Безнең заман», который соберет талантливую молодежь со всей республики. Начало — в 13:00.
Казанский Кремль тоже станет одной из площадок проведения праздника. Так, в 13:00 фестиваль современной татарской культуры «ДәртФест» продемонстрирует новые грани татарского искусства и музыки. В программе — живая сцена с татарскими инди-артистами, дизайн-маркет с уникальными товарами от производителей Татарстана, модный показ от локальных брендов, интерактивная детская площадка, лекторий «Акыл фабрикасы», творческие мастер-классы, кинопоказ под открытым небом и уличный театр.
Настоящим зрелищем для любителей конного спорта станут конноспортивные соревнования «Скачки на приз Президента Российской Федерации», которые начнутся в 14:00 на территории МКСК «Казань».
В 14:00 на улице К. Насыри начнется фестиваль-конкурс «Казан сөлгесе» под эгидой ЮНЕСКО для ценителей народного песенно-танцевального искусства.
Со сцены Кремлевской набережной в 14:30 зазвучит концерт гармонистов и фольклорных коллективов Татарстана подарит атмосферу веселья и радости.
Концертная программа пройдет и в поселке «Дербышки», в парке у ДК им. Саид-Галиева в 15:00. Жителей ожидают мастер-классы, веселые интерактивы, а также праздничный концерт с участием государственного ансамбля песни и танца РТ.
Центральной площадкой празднования Дня города станет набережная у Центра семьи «Казан». Здесь с 16:00 до 22:00 развернется интерактивная зона, творческие мастер-классы, занятия для детей и взрослых, а также праздничный концерт с участием Татьяны Булановой и «Хора Турецкого».
Вечером, в 19:30, площадь перед Дворцом Земледельцев превратится в музыкальную сцену: в живописной обстановке пройдет XIII Международный оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень».
Фотопутешествие по городу, народные танцы и лекция о феномене казанского искусства
Праздничная программа подготовили и в Национальной библиотеке РТ. Гостей ожидают лекции об искусстве и мультипликации, флешмобы, яркие выступления театра танца «Талисман», акция книгодарения и многое другое.
На протяжении всего дня, с 9:00 до 21:00, в правом и левом крыле конференц-зала казанцы смогут посетить выставку работ фотографа Алексея Серпова «Казань черно-белая», в классическом читальном зале развернется выставка «Край, в котором я живу. Малые города и районы Тататрстана» и «30 августа — День Республики и города», а в универсальном зале «Литературный Татарстан. 30 августа — День Республики Татарстан».
С 11:00 до 13:00 в холле 1 этажа артисты театра танца «Талисман» исполнят национальные казахские, татарские, русские народные и эстрадные танцы, представят флэшмобы и интерактивы. Далее с 13:00 до 14:00 состоится лекция «Что нам известно о создании мультфильмов?» от Дома занимательной науки и техники, для участия нужна регистрация по ссылке.
Для самых маленьких гостей библиотеки с 14:00 до 15:00 в детском зале проведут творческий мастер-класс «Карта-коллаж. Путешествие по Казани». Регистрация по ссылке. В выставочном зале с 14:00 до 16:00 состоится встреча книжного клуба «Лучше обсудим книги», где каждый желающий сможет обсудить роман Томаса Пинчона «Радуга тяготения» и поучаствовать в акции книгодарения, регистрация для участия по ссылке.
В завершение дня с 15:00 до 16:30 в конференц-зале библиотеки пройдет лекция «Искусство наива. Искусство народа и для народа». Участники узнают о главном феномене казанского современного искусства, именах, истоках и чем художник-наивист отличается от самодеятельного художника. Для участия необходима регистрация по ссылке.
В завершение дня, в 22:00, над акваторией реки Казанки прогремит праздничный салют, который озарит ночное небо над Казанью яркими огнями.