Село Тугур в Хабаровском крае подключили к высокоскоростному интернету

Базовую станцию мобильной связи установили в селе Тугур в Хабаровском крае в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в региональном министерстве цифрового развития и связи.
«Тугур расположен в труднодоступной местности, где строительство оптических линий связано с большими затратами и техническими сложностями. В таких условиях на помощь приходят спутниковые технологии, которые открывают для жителей возможности использования цифровых сервисов, общения с близкими, решения повседневных задач», — рассказал министр цифрового развития и связи Хабаровского края Евгений Демин.
Доступ к мобильной связи 4G и высокоскоростному интернету получили около 300 жителей села. Теперь они смогут проводить встречи в онлайн-формате, дистанционно получать образование и делать еще многие вещи в цифровом пространстве. А в сентябре интернет и связь проведут в село Иня.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.