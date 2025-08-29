Хоккейный клуб Ростова проведет без зрителей три ближайших матча

Напомним, Дворец спорта в Ростове был построен в 1967 году. Почти за 60 лет капитальный ремонт здесь никогда не проводился. Завершение реконструкции планируется к 1 сентября. Общая стоимость работ оценивается в 4,14 млрд рублей.