Хоккейный клуб Ростова проведет без зрителей три ближайших матча

Домашние матчи ХК «Ростов» пройдут без зрителей в начале сентября 2025 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба сообщает «Панорама Ростов-на-Дону».
Три домашние игры команды на «Айс Арене» состоятся при пустых трибунах. Речь идет о встречах с «Тамбовом», «Динамо СПб» и «СКА-ВМФ», запланированных на 3, 7 и 9 сентября.
Решение связано с вопросами безопасности. Дело в том, что инфраструктура арены «не соответствует требованиям МВД РФ по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении спортивных соревнований».
Также сообщается, что Дворец спорта на Халтуринском пока не готов к приему матчей чемпионата России. Для получения допуска от ВХЛ и оснащения объекта потребуется дополнительное время. Для болельщиков организуют видеотрансляции игр.
Напомним, Дворец спорта в Ростове был построен в 1967 году. Почти за 60 лет капитальный ремонт здесь никогда не проводился. Завершение реконструкции планируется к 1 сентября. Общая стоимость работ оценивается в 4,14 млрд рублей.
Подпишись на нас в Telegram.