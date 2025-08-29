Вильфанд рассказал о погоде в России этой осенью

«Прогноз аномалий температуры на 10 дней, с 29 августа по 7 сентября. Везде розовый цвет, то есть прогнозируется температура выше нормы. Только на Чукотке температура около нормы… Здесь не говорится, что прогнозируется “розовый” сентябрь. Это говорит о том, что в целом на территории страны осень вполне тепло приветствует жителей, холодная погода не ожидается», — сказал Вильфанд на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». −0-