Вильфанд рассказал о погоде в России этой осенью

Вильфанд: температура выше нормы прогнозируется до 7 сентября.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Осень тепло поприветствует жителей России, температура выше нормы прогнозируется до 7 сентября почти на всей территории страны, кроме Чукотки, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Прогноз аномалий температуры на 10 дней, с 29 августа по 7 сентября. Везде розовый цвет, то есть прогнозируется температура выше нормы. Только на Чукотке температура около нормы… Здесь не говорится, что прогнозируется “розовый” сентябрь. Это говорит о том, что в целом на территории страны осень вполне тепло приветствует жителей, холодная погода не ожидается», — сказал Вильфанд на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». −0-