«Теплый воздух идет с юго-запада Европы». Белгидромет предупредил о жаре +33 градуса в Беларуси на 30 августа

В течение суток 30 августа погода будет преимущественно без осадков. Ветер южного направления умеренный, днем — с порывами. В ночные часы температуры опустятся до +14 — +20 градусов, но зато днем будет по-настоящему «горячо» — +27 — +33 тепла.