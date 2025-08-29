«Теплый воздух идет с юго-запада Европы». Белгидромет предупредил о жаре +33 градуса в Беларуси на 30 августа

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары в субботу, 30 августа, сообщает pogoda.by.
Жаркая погода в последние дни лета в Беларуси установится благодаря теплой воздушной массе, которая поступает с юго-запада Европы.
В течение суток 30 августа погода будет преимущественно без осадков. Ветер южного направления умеренный, днем — с порывами. В ночные часы температуры опустятся до +14 — +20 градусов, но зато днем будет по-настоящему «горячо» — +27 — +33 тепла.
— Днем в субботу на большей части территории Беларуси максимальная температура воздуха достигнет +30 — +33 градуса, в Минске +30 градусов, — предупредили в Белгидромете.
И уже синоптики сказали о погоде на 1 сентября 2025 года в Беларуси.
Тем временем Минздрав предупредил белорусов о случаях смертельной болезни — ботулизма: «Споры находят в мясе, рыбе, овощах, воде».