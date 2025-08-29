В ГАИ рассказали об изменениях дорожного движения на ул. Немига в столице

В связи с окончанием строительства многофункционального комплекса возникла необходимость изменения организации дорожного движения на улице Немига. Так, будет перенесен остановочный пункт «Мясникова», расположенный по четной стороне ул. Немига, а также организована разделительная полоса с дорожным ограждением на участке ул. Немига от пересечения с ул. Мясникова до регулируемого пешеходного перехода вблизи остановочного пункта «Музыкальный театр».
Кроме того, будет организован изгиб проезжей части ул. Немига вблизи здания № 26 по улице Мясникова, с последующей организацией непрерывной полосы для движения общественного транспорта от пл. Богушевича до пр. Победителей в обоих направлениях. Это необходимо для повышения пропускной способности ул. Немига и обеспечения беспрепятственного движения общественного транспорта по соответствующей полосе.
Схема организации дорожного движения будет изменена по окончании работ по замене асфальтобетонного покрытия.
Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута.