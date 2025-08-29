В ГАИ рассказали об изменениях дорожного движения на ул. Немига в столице

В связи с окончанием строительства многофункционального комплекса возникла необходимость изменения организации дорожного движения на улице Немига. Так, будет перенесен остановочный пункт «Мясникова», расположенный по четной стороне ул. Немига, а также организована разделительная полоса с дорожным ограждением на участке ул. Немига от пересечения с ул. Мясникова до регулируемого пешеходного перехода вблизи остановочного пункта «Музыкальный театр».