Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог раскрыл, при каких условиях США могут выйти из урегулирования украинского конфликта

Дональд Трамп может вывести США из процесса урегулирования конфликта на Украине, если все методы воздействия на стороны окажутся неэффективными. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог Малек Дудаков.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Все последние месяцы указывают на то, что Трамп продолжает шантажировать всех участников украинского процесса, пытаясь заставить их прийти к некоему консенсусу», — указал эксперт. Однако утверждать о полном выходе США из процесса урегулирования преждевременно, поскольку Вашингтон продолжает поставки вооружения и участвует в диалоге.

Трамп пока не принял окончательного решения о выходе из процесса урегулирования украинского конфликта и продолжит использовать инструменты давления на стороны, считает Дудаков.

«Чтобы Трамп самоустранился, нужно, чтобы прошло больше времени и чтобы были использованы все рычаги давления. А рычагов еще много, включая возможность шантажировать стороны», — резюмировал американист.

Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил Украине санкциями. Американский президент заявил, что Вашингтон может ввести ограничительные меры не только против России, но и против Киева, если не будет движения к миру.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше