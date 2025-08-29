Политолог раскрыл, при каких условиях США могут выйти из урегулирования украинского конфликта

«Все последние месяцы указывают на то, что Трамп продолжает шантажировать всех участников украинского процесса, пытаясь заставить их прийти к некоему консенсусу», — указал эксперт. Однако утверждать о полном выходе США из процесса урегулирования преждевременно, поскольку Вашингтон продолжает поставки вооружения и участвует в диалоге.
Трамп пока не принял окончательного решения о выходе из процесса урегулирования украинского конфликта и продолжит использовать инструменты давления на стороны, считает Дудаков.
«Чтобы Трамп самоустранился, нужно, чтобы прошло больше времени и чтобы были использованы все рычаги давления. А рычагов еще много, включая возможность шантажировать стороны», — резюмировал американист.
Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил Украине санкциями. Американский президент заявил, что Вашингтон может ввести ограничительные меры не только против России, но и против Киева, если не будет движения к миру.