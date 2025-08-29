Ричмонд
Омскому министру Степановой назначили первого заместителя

Правой рукой министра образования стала педагог с 25-летним стажем Оксана Гордиенко.

Источник: Комсомольская правда

О назначении первого заместителя министра в систему омского образования сообщает сегодня, 29 августа, пресс-служба минобра омской области.

«В системе образования Оксана Александровна Гордиенко трудится более 25 лет, начинала карьеру с мастера производственного обучения, преподавателя, заместителя директора, с 2007 года работает на разных должностях в министерстве образования», — говорится в сообщении ведомства.

В обязанности новоиспеченного перзама будет входить координация работы всех направлений в целом, в том числе в части реализации национальных проектов, а также вопросы развития педагогических кадров и системы профессионального образования региона.