В карельском селе Видлица благоустроят общественную территорию

Общественное пространство в селе Видлица Республики Карелии преобразят в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе главы администрации региона.
Ранее там заасфальтировали дорожки и открытую танцевальную площадку. Также поставили ограждение, скамейки и урны. В этом году специалисты установили на детской площадке игровое оборудование: качели, карусели, горки и лестницы.
«В планах привести в порядок спортивную площадку, поставить новое спортоборудование. И еще необходимо заменить старую беседку. Эта зона семейного отдыха постепенно становится центром всех сельских событий и излюбленным местом наших жителей», — рассказала глава администрации Видлицкого сельского поселения Татьяна Степанова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.