В пространстве форума «Москва 2030» подготовили программу для владельцев собак

Форум «Территория будущего. Москва 2030» — объединяющая площадка, на которой встречаются те, кто хочет провести время не в экранах, а в реальности — в кругу людей и животных, дарящих тепло и взаимопонимание. Здесь спортивные, интерактивные, творческие мастер-классы открывают новые возможности для обучения горожан разных возрастов. Футурологический кластер в парке 50-летия Октября стал местом для особых открытий, способных изменить представления о нашем мегаполисе как о комфортном месте для всех: для людей и их верных четвероногих друзей и защитников. Именно в этой части столицы и организованного форума проходят показательные выступления кинологов и их напарников — служебных собак.