Рамиль Ахметгареев рассказал, какие перемены ждут новосибирские школы

Начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев на «Технопроме» обозначил ключевые нововведения в школьной системе.
29 августа на полях форума «Технопром» в студии BFM-Новосибирск начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев поделился подробностями о предстоящих изменениях в школьной системе, пишет Сиб.фм.
По его словам, нововведений бояться не стоит — они направлены на благо учеников и родителей. В частности, установлен чёткий регламент по времени выполнения домашних заданий: до часа для первоклассников, до полутора для учеников вторых и третьих классов, и до 3,5 часов для девятых и одиннадцатых классов. Конкретную нагрузку будут определять педагогические коллективы и администрации школ.
Второе крупное изменение связано с приказом № 704: все школы переходят на использование единых учебников. Это позволит унифицировать учебные программы и упростит контроль за качеством образовательного процесса.
Отдельное внимание уделяется проблеме переполненных школ. Сейчас в две смены работают более 200 образовательных учреждений. Для снижения нагрузки планируется развитие групп продлённого дня и использование зданий освободившихся детских садов.
Среди приоритетов мэрии — усиление преподавания математики, физики, информатики, а также естественно-научных предметов. Эти направления, подчеркнул Ахметгареев, критически важны для будущего технологического и экономического развития страны.
Кроме того, в Новосибирске продолжают развивать систему профориентации. За последние три года открыты три специализированных центра — на базе школ № 80, № 175 и лицея № 12. Они дают старшеклассникам возможность параллельно с аттестатом получить дополнительную профессию, востребованную на рынке труда.