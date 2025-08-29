Рамиль Ахметгареев рассказал, какие перемены ждут новосибирские школы

По его словам, нововведений бояться не стоит — они направлены на благо учеников и родителей. В частности, установлен чёткий регламент по времени выполнения домашних заданий: до часа для первоклассников, до полутора для учеников вторых и третьих классов, и до 3,5 часов для девятых и одиннадцатых классов. Конкретную нагрузку будут определять педагогические коллективы и администрации школ.