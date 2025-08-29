Случай лихорадки чикунгунья зарегистрирован в соседней с Беларусью России

В соседней с Беларусью России выявили первый случай лихорадки чикунгунья, пишет ТАСС.
Как прокомментировали в Роспотребнадзоре, речь идет о завозном случае инфекции. Первого заболевшего в России в 2025-м лихорадкой чикунгунья госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Уточняется, что заболевший прилетел в Москву из Шри-Ланки и уже на следующий день обратился за медпомощью. Мужчину изначально доставили в инфекционное отделение, а обследование показало положительный результат на вирус чикунгунья.
Рисков распространения лихорадки чикунгунья в России нет, так как инфекция передается только трансмиссивно — через укусы насекомых. Однако отмечается, что вакцины или специфического лекарства против данного вируса нет.
