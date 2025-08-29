В Анапе построят три спортивных учреждения

Три спортивных учреждения планируют построить в Анапе Краснодарского края в соответствии с целями и задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в администрации города-курорта.
В частности, в планах возвести спорткомплекс площадью около 500 кв. м на территории школы № 24 в поселке Уташ. Проект завершат до конца 2025 года.
Кроме того, как рассказал исполняющий обязанности начальника управления по физической культуре и спорту Анапы Алексей Николаев, еще один универсальный спортивный комплекс появится на улице Тополиной в селе Витязево. Сейчас специалисты занимаются разработкой планировки земельного участка. А еще проектируют спортзал на улице Лозовой в станице Гостагаевской.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.