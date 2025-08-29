В Анапе построят три спортивных учреждения

Кроме того, как рассказал исполняющий обязанности начальника управления по физической культуре и спорту Анапы Алексей Николаев, еще один универсальный спортивный комплекс появится на улице Тополиной в селе Витязево. Сейчас специалисты занимаются разработкой планировки земельного участка. А еще проектируют спортзал на улице Лозовой в станице Гостагаевской.