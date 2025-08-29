В Копейске скончался художник и педагог Мурат Халимов

«Управление культуры администрации Копейского городского округа выражает глубокое соболезнование родным и близким Мурата Маркленовича Халимова. Художник-живописец, человек огромного таланта и светлой души, неожиданно и безвременно ушел из жизни», — сообщают в пресс-службе городского управления культуры.
Халимов продолжал творческую династию — его отец Марклен Халимов также был известным живописцем, скончавшимся два года назад в возрасте 83 лет. ЧелГИИ имени Чайковского, где работал художник, присоединился к соболезнованиям.