Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Копейске скончался художник и педагог Мурат Халимов

ЧЕЛЯБИНСК, 29 августа, ФедералПресс. В Копейске на 55-м году жизни скончался художник-живописец Мурат Халимов. Выпускник Челябинского художественного училища многие годы преподавал в альма-матер, воспитав несколько поколений профессиональных художников. Управление культуры городского округа выразило соболезнования родным и близким художника.

Источник: Freepik

«Управление культуры администрации Копейского городского округа выражает глубокое соболезнование родным и близким Мурата Маркленовича Халимова. Художник-живописец, человек огромного таланта и светлой души, неожиданно и безвременно ушел из жизни», — сообщают в пресс-службе городского управления культуры.

Халимов продолжал творческую династию — его отец Марклен Халимов также был известным живописцем, скончавшимся два года назад в возрасте 83 лет. ЧелГИИ имени Чайковского, где работал художник, присоединился к соболезнованиям.