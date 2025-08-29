Созданы отечественные алмазные наковальни для изучения процессов внутри Земли

Ученый отметил, что ранее при испытании наковален из алмазов, полученных в ИГМ СО РАН, в Институте химии Макса Планка (Германия) было достигнуто давление 3,8 млн атмосфер. Первые алмазные наковальни из кристаллов, синтезированных в Новосибирске, успешно работают в одной из лабораторий ИГМ СО РАН. Опытные образцы поставлены для станции источника синхронного излучения «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) и в Объединенный институт ядерных исследований (РИЧИ) РАН в Дубне. Сейчас наковальни изготавливаются на заказ для Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН.