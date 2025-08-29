Созданы отечественные алмазные наковальни для изучения процессов внутри Земли

НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Российские ученые из Института геологии и минералогии СО РАН вместе с компанией-партнером разработали отечественные алмазные наковальни, которые используются при изучении поведения вещества при экстремально высоких давлениях, в том числе в процессах внутри Земли. Об этом на полях форума «Технопром-2025» сообщил ТАСС директор института Николай Крук.
Как пояснили в институте, до введения санкций все алмазные наковальни для исследований в российских научных центрах закупались исключительно в зарубежных фирмах. Выращивание высококачественных монокристаллов алмаза и изготовление из них отечественных алмазных наковален является хорошим примером импортозамещения.
«Мы научились выращивать высококачественные монокристаллы алмаза для алмазных наковален. Это экспериментальное оборудование, которое используется при создании огромных давлений, таких, которые присутствуют буквально в ядре Земли — это больше миллиона атмосфер. Они применяются, прежде всего, в научных исследованиях для изучения того, какие формы принимает вещество при очень высоких давлениях, моделирования процессов внутри Земли и создания новых функциональных материалов», — сказал он.
Как пояснил ТАСС доктор геолого-минералогических наук, сотрудник института Юрий Пальянов, ученые ИГМ выращивают крупные высококачественные монокристаллы алмаза на оригинальной аппаратуре БАРС (беспрессовая аппаратура высокого давления «разрезная сфера»), разработанной в институте. «Эти кристаллы не содержат включений и характеризуются минимальной плотностью дислокаций и дефектов упаковки», — добавил он.
Ученый отметил, что ранее при испытании наковален из алмазов, полученных в ИГМ СО РАН, в Институте химии Макса Планка (Германия) было достигнуто давление 3,8 млн атмосфер. Первые алмазные наковальни из кристаллов, синтезированных в Новосибирске, успешно работают в одной из лабораторий ИГМ СО РАН. Опытные образцы поставлены для станции источника синхронного излучения «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) и в Объединенный институт ядерных исследований (РИЧИ) РАН в Дубне. Сейчас наковальни изготавливаются на заказ для Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН.
О форуме.
XII Международный форум технологического развития «Технопром» проходит в Новосибирске с 27 по 30 августа, его главная тема — «Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства». ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.