В Минске две пенсионерки поверили мошенникам и лишились более Br35 тыс

Пенсионерки выполнили требование, однако мошенники продолжили звонить им и поддерживали связь до самого вечера, чтобы женщины не смогли рассказать о случившемся родственникам или обратиться в милицию. Женщины признались, что слышали о подобном обмане, однако сами до последнего не понимали, что отдают деньги преступникам.