В Минске две пенсионерки поверили мошенникам и лишились более Br35 тыс

В милицию обратились 82-летняя пенсионерка из Октябрьского района Минска и 80-летняя из Ленинского района. Женщины поверили телефонным мошенникам и передали курьеру свои сбережения на общую сумму свыше Br35 тыс. Обе пенсионерки продиктовали незнакомцам свои идентификационные номера. На следующий день им позвонил «следователь».
Он сообщил, что паспортные данные минчанок используются мошенниками для хищения денег. Чтобы снять с них все подозрения, он велел собрать накопления и отдать деньги якобы курьеру Национального банка, который должен был сверить номера купюр с похищенными деньгами и, если они не совпадут, вернуть наличные обратно.
Пенсионерки выполнили требование, однако мошенники продолжили звонить им и поддерживали связь до самого вечера, чтобы женщины не смогли рассказать о случившемся родственникам или обратиться в милицию. Женщины признались, что слышали о подобном обмане, однако сами до последнего не понимали, что отдают деньги преступникам.
По данным фактам возбуждены уголовные дела.