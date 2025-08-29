Что известно о повышении цен на проезд в Петербурге на 2026 год?

В 2026 году в Санкт-Петербурге не планируется повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил глава городского комитета по транспорту Валентин Енокаев во время нулевых чтений бюджета.
По его словам, финансовые потребности отрасли рассчитаны с учетом того, что тарифы останутся без изменений.
Напомним, последнее повышение цен произошло 8 августа 2025 года. Тогда стоимость поездки в автобусах, трамваях и троллейбусах выросла с 75 до 80 рублей, а в метро — с 81 до 86 рублей.
При оплате картой «Подорожник» проезд в метро обходится в 60 рублей. Цена на единый месячный льготный билет при этом не изменилась и составляет 797 рублей.
В Смольном отмечают, что повышение тарифов было необходимо для стабильной работы транспортной системы и улучшения качества обслуживания пассажиров. Бесплатный проезд для отдельных категорий граждан сохраняется.