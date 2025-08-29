Ричмонд
В деревне Шелково Псковской области появилась новая спортплощадка

Там установили современные тренажеры и уложили травмобезопасное покрытие.

Источник: Национальные проекты России

Современную спортивную площадку оборудовали в деревне Шелково Псковской области, сообщили в управлении информационной политики правительства региона. Ее проект победил в прошлогоднем рейтинговом голосовании за объекты для благоустройства, проведение которого отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Новая площадка оборудована всем необходимым для занятий различными видами спорта. Там установили современные тренажеры и уложили травмобезопасное покрытие. Также специалисты смонтировали ограждение.

Напомним, что в этом году в области провели голосование по выбору территорий, которые преобразят в 2026 году. В частности, в порядок приведут общественные пространства по улице Набережной в деревне Родине и у Тепличного проезда в деревне Писковичи.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.