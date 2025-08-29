Омский НПЗ помогает школьникам строить инженерную карьеру: подведены итоги юбилейной «Летней академии наук»

В рамках академии участники проживали в санатории имени Карбышева, где их ждала насыщенная образовательная программа. Она включала углубленное изучение физики и химии, знакомство с современным нефтеперерабатывающим производством и разработку исследовательских проектов. Особое внимание было уделено мотивационной встрече с выпускниками прошлых лет. Сегодня они либо продолжают обучение на базовой кафедре ОмГТУ, либо уже работают на самом Омском НПЗ. Эти молодые специалисты поделились своим опытом и рассказали, как участие в академии помогло им определиться с выбором профессии.