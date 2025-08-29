Омский НПЗ помогает школьникам строить инженерную карьеру: подведены итоги юбилейной «Летней академии наук»

Омский нефтеперерабатывающий завод завершил десятую, юбилейную смену образовательного проекта «Летняя академия наук». Профориентационная программа объединила более 50 старшеклассников омских школ и студентов базовой кафедры «Газпром нефти» в Омском государственном техническом университете (ОмГТУ). Проект стал ключевым звеном программы подготовки инженерных кадров для промышленности региона — «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ».
В рамках академии участники проживали в санатории имени Карбышева, где их ждала насыщенная образовательная программа. Она включала углубленное изучение физики и химии, знакомство с современным нефтеперерабатывающим производством и разработку исследовательских проектов. Особое внимание было уделено мотивационной встрече с выпускниками прошлых лет. Сегодня они либо продолжают обучение на базовой кафедре ОмГТУ, либо уже работают на самом Омском НПЗ. Эти молодые специалисты поделились своим опытом и рассказали, как участие в академии помогло им определиться с выбором профессии.
«Омский НПЗ демонстрирует комплексный подход к подготовке кадров, начиная со школьной скамьи», — отметила министр образования Омской области Ольга Степанова. Летняя академия наук«, Базовая кафедра, проект “Профессионалитет” — это выстроенная образовательная экосистема.
Проект вдохновляет молодежь изучать инженерные науки, раскрывает их потенциал и показывает перспективы работы в родном городе на одном из ведущих предприятий отрасли.
«На протяжении многих лет “Летняя академия наук” остается для нас уникальной площадкой, где мы закладываем основы будущей карьеры молодых специалистов. Наша цель — не только рассказать о производстве, но и увлечь ребят, показав, что работа на современном нефтеперерабатывающем предприятии — это творческий процесс, требующий глубоких знаний и гибкого мышления». «Юбилейная смена еще раз доказала, что наш будущий кадровый резерв обладает всеми необходимыми качествами», — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Проект продолжает развивать интерес молодежи к инженерным специальностям и способствует укреплению связей между образовательными учреждениями и промышленностью региона.