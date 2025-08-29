Ричмонд
Нуждался в медпомощи: подошли к концу поиски пропавшего уфимца

В Уфе завершились поиски нуждающегося в медпомощи мужчины.

Источник: Комсомольская правда

Подошли к концу пропавшего 40-летнего уфимца. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Что-либо о местонахождении мужчины перестало быть известно позавчера, он ушел из дома и долго не возвращался обратно. Отмечалось, что он нуждается в медицинской помощи. К счастью, недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.

— Найден, жив! — заявили добровольцы.

Где все эти дни был мужчина и почему долго не выходил на связь — не уточняется.

