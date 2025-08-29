Минтруд Омской области организовал мероприятие в рамках акции «Семья помогает семье»

Особое внимание было уделено будущим первоклассникам из семей участников СВО и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Ребят ждала насыщенная программа: концертные номера от коллективов ДК им. Свердлова, увлекательные активные игры от «Движения Первых», яркие фотозоны и самое главное — вручение наборов канцелярских принадлежностей, которые позволят встретить начало школьной поры в полной готовности.
«Мероприятие, приуроченное ко Дню знаний — часть нашей региональной благотворительной акции “Семья помогает семье”. Благодаря этой акции, организованной министерством труда и социального развития Омской области, поддержку уже получили 520 семей региона, включая многодетные семьи и семьи с детьми, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья, а также родные и близкие участников СВО. В этом году мы смогли собрать и предоставить более 7,5 тысяч единиц одежды и обуви, а также свыше 11 тысяч наименований канцтоваров — от учебной литературы до красок и тетрадей», — сообщила министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская.
Министерство труда и социального развития Омской области напоминает, что присоединиться к акции может каждый. Передать канцтовары, детскую одежду или обувь можно в любой комплексный центр по месту жительства. Адреса центров опубликованы на официальном сайте минтруда. Благотворительная акция продлится в регионе до 31 августа.