Минтруд Омской области организовал мероприятие в рамках акции «Семья помогает семье»

«Мероприятие, приуроченное ко Дню знаний — часть нашей региональной благотворительной акции “Семья помогает семье”. Благодаря этой акции, организованной министерством труда и социального развития Омской области, поддержку уже получили 520 семей региона, включая многодетные семьи и семьи с детьми, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья, а также родные и близкие участников СВО. В этом году мы смогли собрать и предоставить более 7,5 тысяч единиц одежды и обуви, а также свыше 11 тысяч наименований канцтоваров — от учебной литературы до красок и тетрадей», — сообщила министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская.