В 3 медучреждения Чукотки поступили новые автомобили

Пять новых автомобилей УАЗ поступили в распоряжение трех медицинских учреждений Чукотского автономного округа в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения региона.
Транспорт получили учреждения городского округа Анадыря, Провиденского муниципального округа, а также села Лаврентия. Автомобили будут использовать для перевозки пациентов в медицинские организации и выездов специалистов на дом. Также предусмотрена транспортировка биологических материалов для исследований и доставка лекарств жителям отдаленных районов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.