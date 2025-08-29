В Петербурге создадут генератор с использованием твердых полимеров

«В Крыловском государственном научном центре состоялось рабочее совещание, посвященное созданию электрохимического генератора с использованием твердополимерных топливных элементов. В обсуждении приняли участие представители АО “ОСК”, АО “ЦКБ МТ “Рубин”, 178 ВП МО РФ, а также руководители и ведущие специалисты ФГУП “Крыловский государственный научный центр”, — говорится в сообщении.