В Петербурге создадут генератор с использованием твердых полимеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Представители «Объединенной судостроительной корпорации», Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин», 178-го военного представительства Министерства обороны РФ и «Крыловского государственного научного центра» (КГНЦ) создадут электрохимический генератор с использованием твердополимерных топливных элементов. Об этом сообщила пресс-служба КГНЦ.
«В Крыловском государственном научном центре состоялось рабочее совещание, посвященное созданию электрохимического генератора с использованием твердополимерных топливных элементов. В обсуждении приняли участие представители АО “ОСК”, АО “ЦКБ МТ “Рубин”, 178 ВП МО РФ, а также руководители и ведущие специалисты ФГУП “Крыловский государственный научный центр”, — говорится в сообщении.
Стороны договорились о совместной работе, посетили производственные площадки и химическую лабораторию КГНЦ, осмотрели оборудование для производства твердополимерных топливных элементов и испытательный стенд водородной энергетики. Встреча проходила под руководством генерального директора КГНЦ Дмитрия Новикова.
В разработке задействуют «Научно-производственный комплекс водородной энергетики» и «Научно-производственный центр» КГНЦ. Подробности и предназначение проекта не разглашаются.