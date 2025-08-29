Резкое похолодание ожидается в Казахстане

«После теплых дней на территорию Казахстана начинает смещаться западный антициклон. Подпитываемый холодными воздушными массами он принесет существенное понижение температуры воздуха на большей части страны», — говорится в сообщении.
На севере и востоке — осеннее похолодание
Синоптики прогнозируют, что в северных и восточных регионах в дневные часы температура опустится до +12−17 градусов.
На юге — спад жары
Даже жители южных областей ощутят приближение осени, отмечают синоптики. Здесь столбики термометров будут показывать +23−28 градусов, что значительно ниже привычной для августа жары.
Запад — сильная жара
Западные регионы останутся под влиянием теплых воздушных масс из Ирана. Здесь, наоборот, ожидается постепенное повышение температуры до +32−37 градусов.