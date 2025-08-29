Ричмонд
Резкое похолодание ожидается в Казахстане

В ближайшие дни в Казахстане резко похолодает. На север и восток страны смещается западный циклон, который принесет осеннюю прохладу, сообщает «Казгидромет». Днем температура может опуститься до +12−17 градусов.

Источник: Курсив

«После теплых дней на территорию Казахстана начинает смещаться западный антициклон. Подпитываемый холодными воздушными массами он принесет существенное понижение температуры воздуха на большей части страны», — говорится в сообщении.

На севере и востоке — осеннее похолодание

Синоптики прогнозируют, что в северных и восточных регионах в дневные часы температура опустится до +12−17 градусов.

На юге — спад жары

Даже жители южных областей ощутят приближение осени, отмечают синоптики. Здесь столбики термометров будут показывать +23−28 градусов, что значительно ниже привычной для августа жары.

Запад — сильная жара

Западные регионы останутся под влиянием теплых воздушных масс из Ирана. Здесь, наоборот, ожидается постепенное повышение температуры до +32−37 градусов.