Два землетрясения зафиксировали на Байкале 27 и 28 августа

Подземные толчки не принесли никаких разрушений.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Два землетрясения зафиксировали на Байкале за последние дни. По данным геофизиков, первый толчок почувствовали 27 августа в Байкальском заповеднике в Бурятии. Следующий произошел сутки спустя, 28 августа, уже в Забайкальском национальном парке — недалеко от озера Арангатуй.

Точная сила подземных толчков не сообщается. Известно, что оба землетрясения были слабыми и не причинили никакого вреда. Разрушений нет, пострадавших также не зарегистрировано.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что авиакомпания по просьбе жителей увеличивает количество рейсов по маршруту Иркутск — Бодайбо. Уже в сентябре самолеты будут летать не пару раз, а целых шесть дней в неделю — с понедельника по пятницу и в воскресенье. В некоторые дни запланировано даже по три вылета в сутки.