Два землетрясения зафиксировали на Байкале 27 и 28 августа

Два землетрясения зафиксировали на Байкале за последние дни. По данным геофизиков, первый толчок почувствовали 27 августа в Байкальском заповеднике в Бурятии. Следующий произошел сутки спустя, 28 августа, уже в Забайкальском национальном парке — недалеко от озера Арангатуй.
Точная сила подземных толчков не сообщается. Известно, что оба землетрясения были слабыми и не причинили никакого вреда. Разрушений нет, пострадавших также не зарегистрировано.
