В Новосибирске в 2025 году нанесут рекордный объём дорожной разметки

К следующему году в городе планируют увеличить объёмы нанесения разметки на дорогах до 4 миллионов погонных метров.

К следующему году в городе планируют увеличить объёмы нанесения разметки на дорогах до 4 миллионов погонных метров. Это превысит показатели 2024-го почти на полмиллиона.

В Новосибирске продолжается обновление дорожной разметки. На сегодняшний день нанесено уже 2,9 млн погонных метров — больше, чем предусматривали планы на 2024 год. Работы будут продолжены, чтобы обеспечить безопасность водителей и пешеходов в осенне-зимний период, сообщили в телеграм-канале Мэрии Новосибирска.

По словам градоначальника Максима Кудрявцева, до конца сезона дорожные службы добавят ещё около миллиона погонных метров разметки. Таким образом, годовой показатель достигнет 4 млн.