В Новосибирске в 2025 году нанесут рекордный объём дорожной разметки

В Новосибирске продолжается обновление дорожной разметки. На сегодняшний день нанесено уже 2,9 млн погонных метров — больше, чем предусматривали планы на 2024 год. Работы будут продолжены, чтобы обеспечить безопасность водителей и пешеходов в осенне-зимний период, сообщили в телеграм-канале Мэрии Новосибирска.