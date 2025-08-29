Ричмонд
В Перми отключат фонтан на площади перед «Театром-Театром»

Отключение проведут на время масштабных культурных мероприятий.

Источник: Комсомольская правда

В Перми площадь перед «Театром-Театром» станет местом масштабных мероприятий — Большого летнего фестиваля «Город встреч» и Пермского марафона. На время их проведения МКУ «Пермблагоустройство» отключит светомузыкальный фонтан в 64-м квартале эспланады.

В рамках фестиваля «Город встреч» 30 августа проведут «Ночь города» с участием группы «Кино». Пермский марафон состоится 6 и 7 сентября.

Фонтан отключат для профилактических работ с 00:00 31 августа по 08:00 11 сентября. По практике прошлых лет фонтаны в Перми отключают на зимний период с 1 октября.

Концерт группы «Кино» в Перми увидит вся Россия. Выступление легендарной группы на фестивале «Ночь города» покажут онлайн.