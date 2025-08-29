На Кубани повысят пособие по беременности и родам для мам-студенток вузов

На Кубани повысят пособие по беременности и родам для мам-студенток. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале. Выплату для молодых мам, обучающихся очно в вузах, колледжах, учреждениях дополнительного профобразования и научных организациях края, увеличат с 1 сентября.
Ранее пособие было равно стипендии за каждый месяц декрета. Теперь выплату будут рассчитывать исходя из величины краевого прожиточного минимума.
«В крае за 140 дней отпуска будущая мама может получить почти 87 тысяч рублей», — сообщила замглавы региона.
Заявление на эту и другие выплаты принимают через «Госуслуги» либо в клиентской службе отделения Социального фонда России по Краснодарскому краю. Пособие выплачивают единовременно за весь период декретного отпуска.
Чтобы оформить выплату, потребуются две справки — из учебного заведения об очной форме обучения и из медицинской организации.
«Это еще одна важная мера поддержки является частью нацпроекта “Семья”. Она призвана стать надежной поддержкой молодым семьям, обеспечивая дополнительную финансовую помощь в важный этап материнства», — отметила Анна Минькова.