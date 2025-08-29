На Кубани повысят пособие по беременности и родам для мам-студенток вузов

На Кубани повысят пособие по беременности и родам для мам-студенток. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале. Выплату для молодых мам, обучающихся очно в вузах, колледжах, учреждениях дополнительного профобразования и научных организациях края, увеличат с 1 сентября.