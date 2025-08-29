Ричмонд
В Нижнем Новгороде открыли новый прогулочный речной маршрут

Он соединяет Нижне-Волжскую и Окскую набережные города.

Источник: Национальные проекты России

Новый прогулочный речной маршрут запустили в Нижнем Новгороде при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в пресс-службе правительства области.

Маршрут соединяет Нижне-Волжскую и Окскую набережные города. Судно «Нева-4» забирает пассажиров с причала № 6 Речного вокзала и отвозит к пристани «Стрелка». Время прогулки составляет 15 минут. Теплоход работает по пятницам, а также в выходные дни.

Кроме того, предусмотрен еще один вариант путешествия длинною в час. Оно будет начинаться от «Стрелки». На борту пассажиры смогут насладиться видами Чкаловской лестницы, Александровским садом, панорамой Нижегородского кремля и другими достопримечательностями.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.